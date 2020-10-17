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  • Yakın koruması Kovid-19'a yakalanmıştı... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı
17 Ekim 2020 Cumartesi 19:01 | Son Güncelleme:

Yakın koruması Kovid-19'a yakalanmıştı... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı

Yakın koruması Kovid-19'a yakalanmıştı... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı
AA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Almanya Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.

AA'nın aktardığı habere göre, Steinmeier'e Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Mart ayı sonunda, Başbakan Angela Merkel de enfeksiyon kapan bir doktorla temas kurduğu için önlem olarak yaklaşık iki hafta evde karantinaya alınmıştı. Bu süre zarfında Merkel'e üç korona testi yapılmış ve testlerin üçü de negatif çıkmıştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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