Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9778
  • 6,6697
  • 244.138
  • 93.802
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yahudi işgalcilerden Filistinlilerin evlerine ırkçı saldırı

Yahudi işgalcilerden Filistinlilerin evlerine ırkçı saldırı

Yahudi işgalcilerden Filistinlilerin evlerine ırkçı saldırı

Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evlerin duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evlerin duvarlarına provokatif yazılar yazdı. 

Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Dagles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un Havara beldesinde bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice "Araplara ölüm" ve benzeri ırkçı sloganlar yazdığını söyledi.

Dagles, yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara da zarar verdiğini belirtti. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Savaşları'nın oyuncusu hayatını kaybetti
Alina Boz evleniyor mu?
Annelik iddiasını DNA çözecek
Ünlü çift ayrıldı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Çin´de bir alışveriş merkezinde tekvandocular ile spor merkezi çalışanları arasındaki kavga sosyal m

Tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Lise öğrencisi 'insansız mini tank' tasarladı

Manisa'da kedi operasyonu