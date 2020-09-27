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27 Eylül 2020 Pazar 23:18 | Son Güncelleme:

Yabancı öğrenciye vize kısıtlaması

Yabancı öğrenciye vize kısıtlaması

Trump yönetimi, ABD'ye giden yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeyi planlıyor.

ABD’de Donald Trump yönetimi ülkedeki yabancı öğrencilerin vizelerine 4 yıla kadar sabit süre getirmeye hazırlanıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığınca sunulan teklifte ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın teröre destek veren ülkeler listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin ise iki yıl ile sınırlandırılması öneriliyor.

Mevcut şartlarda ABD’ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ABD’de kalabiliyor.

GEREKÇE İSTENECEK

Kısıtlamanın getirilmesi durumunda öğrencilerin vizelerinin süresini uzatabilmesi için ek süreye ihtiyaç duydukları, hastalık ya da kontrolleri dışında gelişen bir durum gibi gerekçeler sunması gerekecek. Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse “F”, “J” ve “I” kategorilerindeki vize sahiplerini etkileyecek.

Düzenlemenin ABD’deki yabancı gazeteciler için de uygulanması öngörülüyor.

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