Yabancı basın bunu hep yapıyor! Brezilya'daki sağlık krizine Türkiye fotoğrafı

BBC Türkçe, “Brezilya’nın en büyük kentinde sağlık sistemi çökmek üzere” başlığıyla hazırladığı haberde Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşların fotoğrafını kullandı. Brezilya’nın en büyük kenti Sao Paola’da çöken sağlık sisteminin anlatıldığı haberde Türkiye’den fotoğraf kullanılması ve gün boyu servis edilmesi şaşkınlıkla karşılandı. Uluslararası basın aynı ‘hata’yı daha önce de yapmıştı. New York Times, CNN International ve BBC koronvirüs salgınında Batılı ülkelerde yaşanan olumsuzluklarla ilgili haberlerde Türkiye’den görüntüler kullanmıştı. Söz konusu basın kuruluşları İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından uyarılmıştı.