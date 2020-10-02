Ya gerilim ya istikrar

AB Konsey binasına gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve öncesi “AB’nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır” diyerek toplantıda Türkiye ile ilişkilerin karmaşıklığının altını çizeceğini söyledi. Merkel, “NATO’da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız” diye konuştu. Doğu Akdeniz ve Ege’deki gerginliğin çözülmesi gerektiğini belirten Merkel, diplomasinin önemli bir rol oynadığını ifade etti.

LEYEN: YAPICI İLİŞKİ



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlerin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma sergileyeceğini dile getirdi. Leyen, “Türkiye-AB ilişkilerinde iki ihtimal var. Ya gerginlik tırmanacak; ki bunu istemeyiz, ya da gerginlik düşürülecek ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz. Bizim istediğimiz ikincisi. Biz Türkiye ile gerginliğin düşürülmesini, pozitif bir gündem oluşmasını istiyoruz” dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de “Doğu Akdeniz’de öngörülebilirlik ve daha fazla istikrar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Masada farklı seçenekler bulunuyor” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim konusunda AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs’la dayanışma içinde olmalı” derken, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, “AB, Türkiye’ye içerisinde yaptırımların da olduğu net bir yanıt vermeli” şeklinde konuştu.

NATO: ORTAK MEKANİZMA KURULDU



Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılan ve “Ayrıştırma usullerinin” ele alndığı 6 kez düzenlenen istikşafi görüşmeler sonuç verdi. NATO, iki ülke arasında ayrıştırma usullerine yönelik Doğu Akdeniz mekanizmasının kurulduğunu bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU BUGÜN İTALYA’DA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun daveti üzerine bugün İtalya’ya gidecek. Öte yandan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını görüştü.

D. AKDENİZ’DE YENİ NAVTEX



Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan edildi. Duyuruda NATO’ya bağlı unsurların 5-9 Ekim’de deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz’de Deniz Muhafızı Harekatı gerçekleştireceği belirtildi. Navtex’in Doğu Akdeniz’deki son mevcut durumla ilgisinin olmadığı öğrenildi.