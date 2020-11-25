Y ve Z kuşağı ‘esnek çalışma' istiyor! Kariyer planı virüsle değişti

KovId-19 salgınıyla birlikte çalışma modelinde yaşanan zorunlu değişimler, işe geri dönüş süreci ve Kovid-19’un çalışma dünyası üzerindeki uzun vadeli etkileri mercek altına alındı. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin (Ernst & Young) raporuna göre, çalışanların yüzde 54’ü Kovid-19 sonrasında sürekli ofiste çalışmaya dönmek istemiyor. Müdürler ve üst düzey yöneticilerin yüzde 53’ü ofiste çalışmayı tercih ediyor.

SEKTÖREL ETKİLER BÜYÜK



Y ve Z kuşağından oluşan öğrenci katılımcıların iş hayatından temel beklentileri arasında da esnek çalışma modeli başta geliyor. Katılımcıların yüzde 73’ü, iş hayatına adım attıklarında hem ofis hem uzaktan çalışmayı içeren karma bir çalışma modeli tercih ettiklerini belirtiyor. Öğrencilerin yüzde 63’ü Kovid-19 dönemi ve dijitalleşmedeki hızlanmanın kariyer planlamalarında değişikliğe neden olduğunu belirtiyor. Öte yandan rapora göre, bu süreçten olumlu etkilenen sektörler teknoloji, perakende ve telekomünikasyon, olumsuz etkilenenler ise petrol, altyapı, medya ve eğlence sektörleri oldu.

‘ÜRETKENLİK ARTTI AMA YALNIZLAŞTIK’



Çalışanların yarısı uzaktan çalışma döneminde üretkenliklerinin artığını belirtiyor ancak diğer kısım yalnızlık duygusu ve insan ilişkilerinin zayıfladığı düşüncesinde.