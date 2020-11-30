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  • X ışınıyla taranan Antik Mısır mumyasından çıkanlar şaşırttı
30 Kasım 2020 Pazartesi 15:27 | Son Güncelleme:

X ışınıyla taranan Antik Mısır mumyasından çıkanlar şaşırttı

X ışınıyla taranan Antik Mısır mumyasından çıkanlar şaşırttı
DHA

X ışınıyla taradıkları Antik Mısır mumyasını inceleyen bilim insanları, şaşırtıcı bir keşfe imza attı. İlk kez denenen yöntem sayesinde bin 900 yıllık mumyanın içi, açılmadan incelenmiş oldu.

ABD'li bilim insanları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayarak, mumyanın içindeki nesneleri tespit etti.

DHA'da yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar tomografisiyle (CT) taradı. İlk kez denenen yöntem ile bilim insanları bin 900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi.

Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi. Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocuğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne gördüklerini de açıkladı. Yaklaşık 7 milimetrelik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki sargılarda bulundu ve "İlave F" diye adlandırdı. Ayrıca X ışını kırınımı nesnenin kalsitten yapıldığını ortaya koydu.

TILSIM OLABİLİR

Çalışmanın baş yazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde hücre ve gelişim biyolojisi araştırma profesörü Stuart Stock, çocuğun vücudunun mumyalama sırasında hasar görmüş, nesnenin de bu nedenle mumyaya yerleştirilmiş bir tılsım olabileceğini ifade etti.

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