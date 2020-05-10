Wuhan Laboratuvarı'nda ekim ayında ne oldu? Koronavirüsün sıfır noktasıyla ilgili dikkat çeken iddia

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm insanlığı etkisi altına alan koronavirüsün ilk olarak nereden çıktığına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Ekim 2019’da Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden hiçbir cep telefonu sinyali alınmadığı öğrenildi.

Aksam.com.tr’nin NBC News’ten aktardığı habere göre, 7-24 Ekim 2019 tarihleri arasında laboratuvardan hiçbir sinyal alınamazken, bu duruma “6-11 Ekim tarihleri arasında tesiste gerçekleşen tehlikeli bir olayın sebebiyet verdiği” ve laboratuvarın geçici olarak kapatıldığı düşünülüyor.

ABD’li ve İngiliz istihbarat ajanslarının söz konusu iddiayı içeren raporları incelemeye aldığı belirtilirken, gerçekliği henüz resmen kanıtlanmamış olan bu durumun “koronavirüsün Wuhan Viroloji Laboratuvarı’ndan çıktığı” tezini şimdilik desteklemediği kaydedildi.

Koronavirüsün çıkış noktasıyla ilgili olarak şimdiye dek net bir bulguya ulaşılamazken, virüsün Vuhan’daki bir canlı hayvan pazarından ya da adı geçen laboratuvardan çıkmış olabileceği tezleri üzerinde duruluyor.

Çin’de ilk koronavirüs vakasının 17 Kasım’da tespit edildiği açıklanmış, fakat Fransa’daki ilk vakanın Aralık 2019’da görüldüğünün anlaşılması üzerine Çin’in sunduğu takvimin şüpheli olduğu düşünülmeye başlanmıştı.