WP: Selman dünyaya kılıf sunma peşinde

Yazıda, Suudi yönetiminin süreci şeffaf yürütmediği ve açıklanan cezanın cinayetin karşılığı olmadığı vurgusu yapıldı. Kurul, Avrupalı liderlere “Bu kararı tanımama” çağrısı yaptı. Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5’ine 20’şer, birine 10, diğer 2’sine 7’şer yıl hapis cezası vermişti.