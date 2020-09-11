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11 Eylül 2020 Cuma 00:10 | Son Güncelleme:

WP: Selman dünyaya kılıf sunma peşinde

WP: Selman dünyaya kılıf sunma peşinde

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi yayın kurulu, Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını “Batılı liderlere bir kılıf sunma” şeklinde tanımlayarak, “Riyad'da mahkemede alındığı söylenen karar şeffaflıktan uzak. Karar bir kılıf sunma amacı taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yazıda, Suudi yönetiminin süreci şeffaf yürütmediği ve açıklanan cezanın cinayetin karşılığı olmadığı vurgusu yapıldı. Kurul, Avrupalı liderlere “Bu kararı tanımama” çağrısı yaptı. Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5’ine 20’şer, birine 10, diğer 2’sine 7’şer yıl hapis cezası vermişti. 

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