WP: Selman bizim yeni Saddam'ımız 

Veliaht Prens’in, ABD müdahalesiyle devrilen Irak lideri Saddam Hüseyin’e benzetildiği yazıda “Kendinden önceki Saddam Hüseyin gibi, Muhammed bin Selman da dokunulmaz olduğunu düşünüyor” denildi. Yazıda, Birleşmiş Milletler’in yürüttüğü Kaşıkçı soruşturmasında cinayetin arkasındaki isimlerden biri olarak Selman'ın gösterildiği hatırlatıldı.