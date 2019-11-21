WhatsApp Filistin gazetecilerine sansür uyguluyor

Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp, Filistinli gazetecilere ait telefon numaralarının engellenme gerekçesini “hesap etkinlikleri ve hizmet koşullarını ihlal etmek” olarak açıkladı. İsrail’in son Gazze saldırıları sırasında WhatsApp’tan “telefon numarasının yasaklandığı” mesajı aldığını aktaran “Ultra Palestine” sitesi editörü Mücahid Beni Muflih, son İsrail saldırıları sırasında kişisel hesabını basın çalışmaları için kullandığına dikkati çekti. AFP’nin Gazze’deki foto muhabiri Said el-Hatib de hesapların keyfi şekilde kapatıldığını belirtti.