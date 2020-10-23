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  • Washington'da kritik görüşme... Azerbaycan ve ABD Dışişleri Bakanları bir araya geldi
23 Ekim 2020 Cuma 19:02 | Son Güncelleme:

Washington'da kritik görüşme... Azerbaycan ve ABD Dışişleri Bakanları bir araya geldi

Washington'da kritik görüşme... Azerbaycan ve ABD Dışişleri Bakanları bir araya geldi
AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Washington'da bir araya gelerek Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov, işgalci Ermenistan'ın yapıcı olmayan politikası, sivil Azerbaycanlılara kasıtlı ateş açılması, yurt dışından paralı asker ve terörist grupların toplu Ermenistan safında savaşması ve diğer konularda ABD'li mevkidaşına bilgi verdi.

Bayramov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'la ilgili haklı tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilgili dört kararı ve diğer uluslararası kuruluşların ilgili belgelerine dayandığını kaydetti.

Pompeo ve Bayramov, ABD-Azerbaycan ilişkilerine yönelik diğer konuları da müzakere etti.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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