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Washington ve Moskova dijital soğuk savaşta

Washington ve Moskova dijital soğuk savaşta

New York Times, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık Rusya’daki pek çok hedefe Amerikan siber saldırı kodları gönderildiğini yazdı. 

New York Times, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık Rusya’daki pek çok hedefe Amerikan siber saldırı kodları gönderildiğini yazdı. 

ABD İçgüvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu (FBI) kaynaklarının, Rusya’nın ABD ile gelecekte yaşanabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Amerikan enerji santrallerini, petrol ve doğalgaz boru hatlarını ve su kaynaklarını sabote edebilecek kötü amaçlı yazılımlar eklediği uyarıları üzerine Rusya’ya karşı aynı alanda daha agresif stratejiler izlendiği vurgulandı. New York Times gazetesinin haberinde, Rusya’nın elektrik santrallarına ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiği belirtildi. Haberde, Washington ile Moskova arasında günlük dijital Soğuk Savaş’ı tırmandırıldığına dikkat çekildi. Yetkililerin söz konusu özel eylemleri detaylandırmaktan kaçındığına işaret edilen haberde, siber operasyonların geçen yıl Beyaz Saray ve Kongre tarafından dijital askeri savunma ve saldırılar üzerine geniş yetkiler verilen ABD Siber Komutanlığı tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da kendilerine karşı siber operasyonlar yürüten Rusya veya diğer ülkelere yönelik “Bedel ödeyeceksiniz” demişti. 

TRUMP'TAN NYT'A: BUNLAR HALK DÜŞMANI 

ABD Başkanı Trump, ABD’nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden dolayı New York Times gazetesine sert tepki gösterdi. Gazeteyi sanal ihanetle suçlayan Trump, “Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bu bir zamanlar büyük olan gazetenin içine düştüğü durum. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanlarıdır” dedi.

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