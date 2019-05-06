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Warren Buffett: ABD ve Çin arasında her zaman gerginlik olacak

Warren Buffett: ABD ve Çin arasında her zaman gerginlik olacak

ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffett, ABD ve Çin´in arasında "her zaman" gerginlik olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump´ın Pazar günü 200 milyar dolarlık Çin ürününün gümrük vergilerini yüzde 10´dan yüzde 25´e yükseltmeyi planladığını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerilimleri değerlendiren Buffett, ABD ve Çin´in 100 yıl sonra da dünyanın en büyük iki ekonomisi olmaya devam edeceklerini ve buna paralel olarak aralarındaki gerginliğin de devam edeceğini söyledi. CNBC´ye yaptığı açıklamada Buffett, iki ülkenin arasında "her zaman" gerilimler beklenebileceğine dikkat çekti ve söz konusu gerilimlerin fikri mülkiyete ilişkin problemler, ticari anlaşmazlıklar ve Çin´in komşularına uyguladığı politikalardan kaynaklanabileceğini söyledi. Buffett, "iki ülke için de iyi" bir ticaret anlaşmasına varılmasının hem ABD hem de Çin´in yararına olacağını vurguladı.

Buffett, önemli olanın ABD ve Çin´in gelecekteki ilişkileri olduğunu ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin yaptığı "aptalca" eylemlerin saçma olduğunu söyledi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının oluşturduğu "yıpratıcı etkinin" dünyadaki bütün ekonomilerine zarar verdiğini belirten Buffett, "iki süper gücün" oluşturduğu ticari gerginliği kontrol etmenin "imkansız" olduğunu vurguladı.

Buffett ayrıca, ABD´nin Kanada ve Meksika ile olan ticari ilişkilerine de değinirken, söz konusu ilişkilerin "oldukça önemli" olduğunu ve ABD´nin Kanada ve Meksika´yı "düşman" olarak değil, "komşu" olarak görmesi gerektiğini söyledi.

(DHA)

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