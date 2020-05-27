Wagner'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentteki cephelerden çekilişleri ve Beni Velid kentindeki havalimanına gelişleri sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu" basın birimi, başkent Trablus'taki cephelerde Hafter saflarında savaşan Wagner'e mensup paralı askerlerin Beni Velid kentine hareket ettiği görüntülerini servis etti.

Wagner gurubunun geri çekilişinin görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, çok sayıda askeri kıyafetler giyen silahlı unsurların sivil kamyonetlerin arkasında taşındığı dikkati çekerken, askeri araçların yanı sıra ambulansların da konvoyda bulunduğu görüldü.

LİBYA ORDUSU BAE'NİN ZIRHLI ARACINI İMHA ETTİ

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir zırhlı aracı imha ederken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait bazı askeri araçları da ele geçirdi.

Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu"nun basın ofisi, Twitter hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, 301. Piyade Taburu'nun Trablus'un güneyindeki El-Hallatat ekseninde BAE'ye ait bir zırhlı aracı imha ettiğini duyurdu.

Yayınlanan videoda imha edilen zırhlı aracın yandığı görünüyor.

Öte yandan, Libya el-Ahrar televizyon kanalı da orduya bağlı askerlerin, Hafter'e ait 2 tank ve mühimmat ele geçirdiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Görüntüde konuşan bir Libya ordusu mensubu, "Darbecilerin (Hafter) evlatları yurt dışında okul okurken, (darbeciler) bu tankları Fakir Libya halkının evlatlarına karşı kullanıyor." dedi.

LİBYA HÜKÜMETİNİN SON ZAMANLARDAKİ ASKERİ BAŞARILARI



Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Libya Ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti.

WAGNER, HAFTER İÇİN SAVAŞIYORDU



Hafter milislerinin, başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık binden fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyordu.

Libya hükümeti, Trablus'un güneyindeki cephelerde ele geçirdikleri bir yabancı paralı askerin cesedine ilişkin soruşturma başlattıklarını, tahkikatın sonuçlarını uluslararası toplumla paylaşacaklarını duyurmuştu.