Wagner savaşçılarına ait... Afrika ülkesinde görüntülendi

Rus paralı asker grubu Wagner'e ait bir askeri kamyon, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görüntülendi.

Aksam.com.tr'nin defence-blog.com'dan aktardığı habere göre, daha çok "Wagner vagonu" olarak bilinen özel kamyon, bölgede Wagner unsurlarınca kullanılıyor.

Wagner vagonu olarak adlandırılan bu savaş aracı daha önce Suriye ve Libya'daki çatışmalarda görülmüştü. Söz konusu araç çok işlevli, modüler, zırhlı, mayına dayanıklı bir Rus MRAP aracı olarak biliniyor.

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE BULUNDUĞUNUN KANITI

Bu araç, Wagner savaşçılarının iç karışıklıklar yaşayan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösterdiğinin en iyi kanıtı olarak ifade edildi.