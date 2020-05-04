Vuhan'daki enstitü 'ihmal' fotoğraflarını sildi
Koronavirüsü dünyaya yaymakla suçlanan Çin'in Vuhan şehrindeki Viroloji Enstitüsü'nün laboratuvarlarında çalışan bilim adamlarının yarasaları koruyucu ekipman olmaksızın incelediği ve mağaraları gezdiği fotoğrafları web sitesinden kaldırdığı ortaya çıktı.
Enstitünün web sitesinden çok az koruyucu ekipmanla mağara gezen görevlilerin Mart 2018 tarihli fotoğraflarının kaldırıldığı öğrenildi.
Aralık ayında internette yayımlanan bir videoda Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi’nde bir araştırmacı olan Tian Junhua, “Her şeyi kirleten yarasaların dışkısına kolayca temas ediliyor. Oldukça riskli” ifadelerini kullanmıştı.