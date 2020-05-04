Vuhan'daki enstitü 'ihmal' fotoğraflarını sildi

Enstitünün web sitesinden çok az koruyucu ekipmanla mağara gezen görevlilerin Mart 2018 tarihli fotoğraflarının kaldırıldığı öğrenildi.

Aralık ayında internette yayımlanan bir videoda Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi’nde bir araştırmacı olan Tian Junhua, “Her şeyi kirleten yarasaların dışkısına kolayca temas ediliyor. Oldukça riskli” ifadelerini kullanmıştı.