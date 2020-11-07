Viyana'daki kanlı saldırıyla bağlantılı dört kişi aranıyor

Almanya’da da saldırıyla ilgili alarm verildi. Polis, Kujtim Fejzulai’yle bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişiyi, ev ve işyerlerinde aradıklarını duyurdu.

İSTİHBARAT ZAAFI VAR



Avusturya saldırgan Fejzulai’nin irtibatlı olduğu bir cami ile iki derneğin kapatıldığını duyururken, ülke istihbaratının olay öncesi zaafiyet gösterdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Terörle mücadele birimi tölerans gösterilmeyecek hatalar yapmıştır. Temmuz’da Alman istihbaratı, saldırganın görüştüğü kişilere ilişkin uyarıda bulunmuştur. Saldırganın aynı tarihlerde Slovakya’dan uzun namlulu silah için mermi alma girişimi de istihbaratımızın bilgisi dahilindedir” dedi.

İSVİÇRE 2 KİŞİYİ TUTUKLADI



İsviçre’de saldırıyla ilgili olarak iki kişinin tutukladığı belirtildi.