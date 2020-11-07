Viyana'daki kanlı saldırıyla bağlantılı dört kişi aranıyor
Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kana bulayan terör saldırısında ikisi kadın dört kişiyi öldüren ve 21 kişiyi yaralayan Kuzey Makedonya asıllı Kujtim Fejzulai, ölü ele geçirildi.
Almanya’da da saldırıyla ilgili alarm verildi. Polis, Kujtim Fejzulai’yle bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişiyi, ev ve işyerlerinde aradıklarını duyurdu.
İSTİHBARAT ZAAFI VAR
Avusturya saldırgan Fejzulai’nin irtibatlı olduğu bir cami ile iki derneğin kapatıldığını duyururken, ülke istihbaratının olay öncesi zaafiyet gösterdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Terörle mücadele birimi tölerans gösterilmeyecek hatalar yapmıştır. Temmuz’da Alman istihbaratı, saldırganın görüştüğü kişilere ilişkin uyarıda bulunmuştur. Saldırganın aynı tarihlerde Slovakya’dan uzun namlulu silah için mermi alma girişimi de istihbaratımızın bilgisi dahilindedir” dedi.
İSVİÇRE 2 KİŞİYİ TUTUKLADI
İsviçre’de saldırıyla ilgili olarak iki kişinin tutukladığı belirtildi.