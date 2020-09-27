Viyana'da PKK'dan Türk camiine saldırı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi’ne terör örgütü PKK yandaşları saldırıda bulundu. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, “Vatandaşlarımızın gelişmeler nedeniyle huzursuz olduklarının bilincindeyim ancak hiç merak etmesinler Büyükelçilik olarak Avusturya makamları ile gerekli temasları kurmakta ve gereken adımları atmaktayız” dedi.