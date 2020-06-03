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  3. Virüsün ortaya çıktığı ilk şehir 110 gün sonra normal hayata döndü
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:42 | Son Güncelleme:

Virüsün ortaya çıktığı ilk şehir 110 gün sonra normal hayata döndü

Virüsün ortaya çıktığı ilk şehir 110 gün sonra normal hayata döndü

Corona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde 110 gün sonra hayat normale dönmeye başladı. Tiyatro, sinema ve lunapark gibi eğlence sektörünün açıldı. Kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına neden olan corona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentinde hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı.

Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kennte ilk ziyaret edilen yer luna parklar ve alışveriş merkezleri oldu.

11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayan kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü. Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de, salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.

(DHA)

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