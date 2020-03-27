Virüsü kasten yayan terörist sayılacak

ABD’de koronavirüsü kasten yayan kişiler terörle mücadele kapsamında yargılanacak. Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Rosen, koronavirüsün “yasal biyolojik ajan” tanımlarına uyduğunu söyledi. Missouri eyaletinde markette bazı ürünleri yaladığı videosunu paylaşan 26 yaşındaki bir gence soruşturma açıldı. New Jersey’de ise market çalışanlarına öksüren 50 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

FAHİŞ FİYAT UYARISI



Öte yandan 32 eyaletin başsavcıları ülkenin önde gelen internet üzerinde faaliyet gösteren firmalardan Amazon, Walmart, eBay ve Facebook’a salgını döneminde işleme koyulan fahiş fiyat uygulamalarını durdurmaları çağrısında bulundu.

ABD’Yİ YAKAN FESTİVAL MARDİ GRAS



ABD’de New York ve Washington’un ardından vakaların en çok görüldüğü 3. eyalet Louisiana oldu. Koronavirüs vakalarının 24 saat içinde yüzde 30 arttığı eyalet ‘federal afet alanı’ ilan edildi. 25 Şubat’ta yapılan ve yaklaşık 1.5 milyon turistin katıldığı ünlü Mardi Gras Festivali’nin, eyaletin önemli şehirlerinden New Orleans’ta virüsün hızlı bulaşmasında önemli rol oynadığı iddia ediliyor.

New York’taki Bellevue Hastanesi’nin kapasitesi yeterli olmayınca, bahçeye çadırlar kuruldu. Çadırların morg olarak da kullanılabileceği belirtildi.

ÖNLÜKLERİ TÜKENİNCE ÇÖP POŞETİ GİYDİLER



ABD’de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York’ta önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi. Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraf paylaştı. 30 binden fazla vaka bulunan New York’ta bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı.

ABD VE ALMANYA’DA 4 TÜRK ÖLDÜ



ABD’de 44 yaşındaki B.G.’nin ardından korona tedavisi gören 80 yaşındaki E.K. de hayatını kaybetti. 5 Türk ise tedavi altında. Almanya’da da iki Türk koronadan hayatını kaybetti.