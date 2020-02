Virüsü kanıtla 1400 doları al

Çin’in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde, koronavirüse yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye, bin 400 dolar para ödülü verilecek. Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 vakaya rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için bu gibi yöntemlere başvuruyor. Qianjiang dışında bazı bölgelerde, salgınla mücadele için ‘para ödülü’ yöntemi kullanılıyor.

KARANTİNADA MASKELİ GÜNEŞLENME



İspanya’nın Tenerife kentinde tatil yapan bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından H10 Costa Adeje Palace isimli otel karantinaya alınmıştı. Otelde çalışanlar dahil herkesin maske taktığı görüntülendi. Havuz kenarında koruyucu maske takan tatilciler rutinlerinden vazgeçmeyerek güneşleniyor ve yürüyüş yapıyor.

350 SAAT SONRA MUCİZE



Çin’de annesinde koronavirüs tespit edilen yeni doğan An An, doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi. Doktoru, “İki hafta önce doğdu. Şu an nefes alabiliyor” dedi.

KAHRAMAN DOKTOR



Çin’in Çengçou şehrinde bir markette yaşlı bir adam kalp krizi geçirdi. O sırada olay yerinde olan Luo Xianke adlı doktor, koronavirüse yakalanma pahasına yaşlı adama suni solunumla ilk müdahaleyi yaptı. Çinli doktor, bu hareketinden dolayı ülkesinde kahraman ilan edildi. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UMRE DURDURULDU YENİ KAYIT YOK



Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kapsamda geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacağını bildirdi.

İSTEYENE İADE EDERİZ



Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Remzi Bircan, “Suudi Arabistan’da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. ‘Ben açıldığı zaman gitmek istiyorum’ diyen vatandaşları, Suudi Arabistan kapılarını açtığında götüreceğiz. Vatandaşların istemesi halinde paranın ödemesini hemen yapacağız” denildi. 22 Haziran’da başlayacak hac ile ilgili henüz karar verilmedi. Riyad ve Türkiye gibi hacı adayı gönderecek ülkeler gelişmelere göre karar verecek.

HASTA OLAN İRANLI YETKİLİLER



• Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi.

• Hükümet Sözcüsü Ali Rebii.

• İran milletvekili Mahmud Sadıki.

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar.

KORONA VAKASI TEKRARLADI



Japonya’da koronavirüs teşhisi konduktan sonra tedavi edilen kadın hastada yine virüse rastlandı. Turist rehberi hastanın, taburcu edildikten sonra evde kaldığı, işe gitmediği ifade edildi. Uzmanlar, vücudu yeterli antikor geliştirmeyen bireylerin yeniden enfekte olmaya eğilimli olabileceğini belirtti.

İŞTE KOVİD-19’DAN ETKİLENEN ÜLKELER



Salgından şu ana kadar 51 ülke etkilendi.

Dünya geneli: 2 bin 810 ölü, 82 bin 549 vaka, 33 bin 243 kişi tedavi edildi.

Çin: 2 bin 744 ölü, 78 bin 497 vaka.

İtalya: 14 ölü, 528 vaka.

İran: 26 ölü, 245 vaka. İran, vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu ülke olarak görülüyor.

Güney Kore: 13 ölü, bin 766 vaka.

Japonya: 7 ölü, 894 vaka.

DİĞER ÜLKELERİN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:



Singapur, ABD, Tayland, Bahreyn, Tayvan, Almanya, Kuveyt, Avustralya, Malezya, Fransa, Vietnam, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Kanada, Irak, Umman, Filipinler, Hırvatistan, Hindistan, İsrail, Lübnan, Finlandiya, İsveç, Rusya, Avusturya, Afganistan, Nepal, Kamboçya, Belçika, Kuzey Makedonya, İsviçre, Brezilya, Mısır, Yunanistan, Sri Lanka, Cezayir, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Norveç, Pakistan, İsveç, Singapur, Romanya, Hong Kong, Makao.

TRUMP’IN HARİTASINDA TÜRKİYE VURGUSU



ABD Başkanı Donald Trump’ın basın toplantısında gösterdiği haritada kırmızı renk, en hazırlıksız, açık sarı en hazır, turuncu ise orta derecede hazır ülkeleri gösteriliyor. Haritada ABD, İngiltere ve Hollanda en hazır ülkeler olarak gösterilirken, Somali ve Ekvador Ginesi en hazırlıksız ülkeler olarak göze çarpıyor. Haritada Türkiye “orta derecede hazırlıklı” ülkeler arasında yer alıyor.

ABD’DE KÖKENİ BİLİNMEYEN VİRÜS



ABD’de dün ilk kez ‘kökeni bilinmeyen bir vaka’ tespit edildi. Kaliforniya’da karantinaya alınan kişinin daha önce ülkeden ayrılmadığı ve koronavirüs taşıdığı tespit edilmiş biriyle temas kurmadığı öğrenildi. Yetkililer vakanın, kontrolsüz yayıldığının işareti olabileceğini belirtti.