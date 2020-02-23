Virüste küresel alarm!

Çin’in Wuhan eyaletinden sıçrayan Koronavirüs bir veba haline dönüşerek dünyayı sardı. Son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 bini aştı. Can kaybı 2 bin 347’ye ulaştı. Ülkede yüzlerce hayvan, virüsle mücadelenin ortasındaki Hubei’de gizemli bir şekilde öldü. İşte son gelişmeler:

İRANLILAR PANİKTE: 6 ÖLÜ

19 ülkeye sıçrayan virüs, İran’da da büyük paniğe neden oldu. Ülkede vaka sayısı 750, pozitif vaka 18, ölü sayısı 6’ya çıktı. Tahran 13. bölge belediye başkanın da virüs kaptığı açıklandı, daha sonra yalanlandı. Maskeyle gezen İranlılar korkudan parlamento seçimlerinde oy kullanmaya gitmedi. Irak ülkeyle sınırını kapattı.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI 2’YE ÇIKTI

İtalya’da Kovid-19 iki can aldı. 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde öldüğü açıklandı. Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide Kovid-19 vakası olduğu kesinleşmişti.

ABD’DE 35 VAKA TESPİT EDİLDİ

ABD’de virüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 35’e ulaştığı bildirildi. Güney Kore’de de aynı tarikat üyesi 433 kişide virüs tespit edildi.

DSÖ: TEHLİKE BÜYÜYOR

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus “Bu salgını kontrol altında tutmak için süre giderek daralıyor” dedi. İran ve Lübnan’daki vakaların endişe verici olduğunu belirten Tedros, kreditör ülkelere yardım için çağrıda bulundu.

UMUT TÜRK PROFESÖRDEN

TIPTA önemli çalışmalar yürüten Prof. Dr. İbrahim Benter’in 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri, virüse çare olabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Ankara’daki özel ekibe başkanlık yapmak üzere görevlendirilen Benter sistemi şöyle anlattı: “Bir virüs vücuda girdikten sonra hücrenin içine girebilmesi için bu proteini kullanıyor. Yani angiotensin dediğimiz protein kapı görevi yapıyor. Bu virüsle ilgili proteini durdurursak kapıyı kapatmış olacağız. Yani virüs vücuda girse bile hasta yapmayacak.”

970 KİŞİ GEMİDEN TAHLİYE EDİLDİ

Korona virüs karantinasının çarşamba günü itibariyle sona erdiği Japonya’daki gemiden şimdiye dek 970 kişinin tahliye edildiği açıklandı. 300 yolcu ve bin mürettebatın ise hala gemide olduğu bildirildi.

ÇİN’DEN KAFA KARIŞTIRAN İDDİA

Çinli araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, Kovid-19 virüsünün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndan ziyade başka bir yerde geçen yıl kasım ayı sonunda insandan insana bulaşarak başlamış olabileceğine işaret edildi.

Ateşi olana geçiş yasak

İran’da virüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran’a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir dizi tedbirler alındı. Gümrük çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyenler, pasaport kontrolünden önce sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Sınırda ateş, öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcular içeriye alınmıyor.

İŞÇİYE BULAŞTI FABRİKA KAPATIYOR

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bir kişide virüs tespit edildiğini belirterek fabrikasını kapatma kararı aldı.