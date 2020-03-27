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  3. Virüse yakalananların yüzde 75'i bu ilaçla iyileşti... İhracatını yasakladılar! Koronavirüse karşı kullanılacak

Virüse yakalananların yüzde 75'i bu ilaçla iyileşti... İhracatını yasakladılar! Koronavirüse karşı kullanılacak

Virüse yakalananların yüzde 75'i bu ilaçla iyileşti... İhracatını yasakladılar! Koronavirüse karşı kullanılacak

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin verdi.

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

KLOROKİN İLE VİRÜSE YAKALANANLARIN YÜZDE 75'İ İYİLEŞTİ

Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti.

Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.


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