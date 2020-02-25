Virüse yakalanan İranlı Bakan Yardımcısı'nın zor anları olay oldu

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. İran'da bir Tahran milletvekilinde de koronavirüse rastlandığı açıklandı.

"BEN DE KORONAVİRÜS OLDUM"

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum" dedi. Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.

?

DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile dünkü basın toplantısında da sık sık terlemesinden dolayı yüzünü sildiği görülüyor.

İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

KUM'DA 70 OTEL KAPANDI

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına konuşan Kum Eyaleti Otel ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Ahmed Fellahiyan, "Koronavirüs nedeniyle Kum kentinde turist kalmadı. Rezervasyonlar da iptal edildi. Otellerin şu an sadece yüzde 30 çalışıyor" dedi.

Fellahiyan, otellerdeki düğün salonlarının ve turistlere hizmet veren restoranların da kapandığını aktardı.

KUM TIP FAKÜLTESİ DEKANINDA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Bu arada Kum Tıp Fakültesi Dekanı Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.