Virüs salgınında çember daralıyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) bu kez Kuveyt, Bahreyn, Afganistan ve Irak’a da sıçradı. Kuveyt’te İran’dan dönen 1 Suudi vatandaşı dahil olmak üzere 3 kişinin virüs taşıdığını belirlendi. 3 vakanın, İran’ın Meşhed kentinden tahliye edilen 700 kişi arasında olduğu ifade edildi. Bahreyn’de İran’dan gelen bir vatandaşta koronavirüse rastlandı. İtalya’nın Bergamo kentinde hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki bir adam, Kovid-19 nedeniyle dün hayatını kaybetti. İtalya genelinde ölü sayısı 7’ye çıkarken; 52 bin 500 kişinin karantinaya alındığı duyuruldu.

IRAK’TA ÖĞRENCİDE GÖRÜLDÜ



Güney Kore’de 70 yeni koronavirüs vakası daha doğrulanırken ölü sayısının 8’e çıktığı, toplam vaka sayısının 833’e ulaştığı belirtildi. Irak’ın Necef kentinde, İran uyruklu bir öğrencide de Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. Öğrenci karantina altına alındı.

50 KİŞİ ÖLDÜ İDDİASI YALAN



İran’ın Kum kentinde ise 50’den fazla insanın öldüğü iddia edildi. Resmi makamlar bu iddiaları yalanladı. Resmi makamlara göre 12 kişi yaşamını yitirdi. Virüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 64’e yükseldi. Öte yandan Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir’in de virüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan rektörün temas halinde olduğu hastalardan virüsü kaptığı tahmin ediliyor.

KUZEY KORE’DE 380 YABANCI KARANTİNA ALTINDA



Kuzey Kore, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında ülkedeki 380 yabancı ülke vatandaşını karantina altına aldı. Yabancıların çoğunun Pyongyang’da görevli diplomatlar olduğu öğrenildi.

MESSI’YE NAPOLİ’DE KORONA TARAMASI



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya’da koronavirüs alarmı verildi. Messi ve Barcelona forması giyen diğer oyuncular, Napoli’ye iner inmez havalimanında muayene edilecek ve ateşleri ölçülecek. Vücut sıcaklığı anormal seviyede olan futbolcular, tedavi altına alınacak.

ÇİN: AŞI BULDUK



Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, “Çin’deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor” dedi. Öte yandan bilim adamları, aşı bulmak için 2 bin 400 maymuna koronavirüsün bir türü olan MERS virüsüyle enjekte etti.

BAŞBAKAN’DA VİRÜS ŞÜPHESİ



Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, solunum sorunu ve yüksek ateş şikayetlerinin artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Pellegrini’nin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını açıkladı. Test pozitif çıkarsa, Başbakan’ın geçtiğimiz hafta katılım gösterdiği toplantıdaki herkes, virüs tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Avrupa Komisyonu’nda görevli yetkililer, virüsün enfekte olması durumunda tüm Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanlarının kendilerini iki haftalık karantinaya alması gerektiğini belirtti.

TREN SEFERİ DURDU



TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında işleyen yük ve yolcu tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Demiryoluyla yolcu bağlantısı haftada 1 gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara ve Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.

SON UÇAK DA GELDİ



Sağlık Bakanlığı’nın İran’dan Türkiye’ye yapılan seferlerin önceki gün saat 20.00 itibarıyla geçici olarak durdurulması kararının ardından İran’dan gelen son uçak dün İstanbul Havalimanı’na indi. Uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 2 BİN 619’A ÇIKTI



Çin’de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde 79 bin 434 kişiye bulaştı. Toplam ölü sayısı 2 bin 619 olurken; virüs bulaşmış hasta sayısı ise 79 bin 360’a yükseldi, 25 bin 44 kişi de tedavi edildi. Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Çin’de salgınla mücadele için 14 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.