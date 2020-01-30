Virüs darbesi dev şirketleri de vurdu! Kepenk kapatıyor

İsveç merkezli uluslararası mobilya mağazası IKEA tarafından yapılan açıklamada, Çin'deki 14 mağazasını kapatma kararı aldıklarını belirterek, gerekçe olarak 132 kişinin ölümüne neden olan korona virüsünün sürekli yayılması gösterildi.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

IKEA Mobilya Mağazaları Basın Sözcüsü Jon Egerlid "Müşterilerimizin ve çalışanların sağlığı ve güvenliği IKEA’da her zaman en önemli önceliktir. Çin hükümeti virüsün yayılmasını etkili bir şekilde kontrol altına alana kadar 29 Ocak’tan itibaren Çin’deki mağazalarımızın 14 tanesi geçici olarak kapanacaktır" dedi. Egerlid, "IKEA çalışanlarının şimdilik evde kalmasına izin verildi. Maaşlarını tam gününde alacaklar" ifadelerini kullandı.

RİSKLER AZALTILACAK

Öte yandan Genel Müdürlük tarafından çalışan personelin kendilerini koruması ve enfekte olma riskinin azaltılması için neler yapabilecekleri konusunda sürekli bilgilendirildiği belirtildi.

BİR BİR DÜKKAN KAPATIYORLAR

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki yaklaşık 4300 şubesinden yarısını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Facebook ise çalışanlarının Çin’e gidişine kısıtlama getirerek, sadece özel izinle bu ülkeye gidişe onay vereceğini duyurmuştu. Teknoloji devi Apple da bu ülkedeki mağazalarının bir kısmını kapatma kararı almışı.

(İHA)