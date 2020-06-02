Virüs çıktığı kıtaya döndü! Korkutan vakalar Asya'dan geliyor

Koronavirüs 6 milyondan fazla vaka ve 350 bine yakın ölüyle hâlâ dünyayı korkuturken hastalığı erkenden yenen Asya ülkelerinde tekrar yaşanan artışlar korkuttu. Son 24 saatte Çin ana karasında 16 vaka görülürken, Güney Kore’de tespit edilen vaka sayısı 35 oldu. Salgının başladığı Vuhan kentinde bir ilk yaşandı. Çinli yetkililer ilk defa şehirde semptom göstermeyen yeni vakalar tespit edildiğini duyurdu. Japonya’da ise ikinci dalga endişesi yaşanan Kitakyushu şehrinde bir ilkokulda 4 öğrenci Kovid-19’a yakalandı. Şehirdeki bazı okullar geçici olarak kapatıldı.

ÖNLEMLER DÖNEBİLİR

Asya kıtasındaki pek çok ülke 2 ay önceki sert önlemlere dönmeyi tartışmaya başladı. Vakalar yazın da artmaya devam ederse karantina uygulamasına yeniden geçilecek.

ASEMPTOMİK ARTIŞ

Öte yandan Rusya’dan da ürkütücü bir haber geldi. Ülkede son bir günde 9 bin 35 yeni koronavirüs vakası görüldü. Testi pozitif çıkanlardan 3 bin 622’sinin hiçbir semptom göstermediği belirtildi. Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde ise vaka sayısı 1 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bini aştı.