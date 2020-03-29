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  3. Virüs, Amazon'un 10 deposuna girdi

Virüs, Amazon'un 10 deposuna girdi

Virüs, Amazon'un 10 deposuna girdi

İnternet üzerinden alışveriş imkânı sunan dünyanın en büyük portalı Amazon.com'un ABD Kaliforniya'da bulunan dev ikmal deposunda bir çalışanın koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Böylece Amazon.com’un ABD’de bulunan 14 dev ikmal deposundan 10’unda, Kovid-19 vakası görülmüş oldu. Dev şirket, koronavirüse rastlanan son yer olan Moreno Vadisi şubesini henüz kapatmış değil. Dev şirket salgının ülkedeki en büyük merkezi haline gelen New York eyaletinde bulunan Queens bölgesi ve Teksas Kentucky’deki depolarında koronavirüse rastlanılması sebebiyle bu iki dev işletmeyi kapatma kararı almıştı.


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