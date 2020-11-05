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  • Vincent van Gogh'un mektupları incelendi... Alkol yoksunluğundan iki deliryum vakası yaşadı
05 Kasım 2020 Perşembe 00:21 | Son Güncelleme:

Vincent van Gogh'un mektupları incelendi... Alkol yoksunluğundan iki deliryum vakası yaşadı

Vincent van Gogh'un mektupları incelendi... Alkol yoksunluğundan iki deliryum vakası yaşadı

Vincent van Gogh'un yazdığı mektupları inceleyen araştırmacılar, sanatçının son dönemlerdeki psikiyatrik sağlığını değerlendirdi.

Hollandalı araştırmacılar, 19. yüzyılda yaşayan Hollandalı sanatçı Vincent van Gogh’un yazdığı yüzlerce mektubunu inceleyerek, sanatçının son dönemlerdeki psikiyatrik sağlığını değerlendirdi.  Bilim insanları, sanatçının kendi kulağını kestikten sonra alkol yoksunluğunun neden olduğu iki deliryum atağı yaşadığını açıkladı. Araştırmacılar, ressamın şizofreni hastası olmasının mümkün görülmediği söyledi.

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