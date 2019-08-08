Vikingler'in gemisi Piazzaya yelken açtı

Şanlıurfa’nın en büyük alışveriş merkezi ve her yaş grubuna özel düzenlediği sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle şehrin çekim merkezi olan Piazza’da Vikingler rüzgarı esecek. Vikingler’in 8’inci yüzyıla damgasını vuran devasa gemilerinin ve kendilerine has yaşam stillerinin uyarlanacağı özel platformda çocuklar tarihi kahramanların kültürünü yakından tanıyacaklar.

Piazza’nın minik ziyaretçileri 'Viking Köyü’ etkinliğinde önce eğlenceli maceralara yelken aşacak sonra denizleri aşıp muhteşem Viking köyüne adım atacak. 17-25 Ağustos tarihleri arasında, 14.00-19.00 saatlerinde düzenlecek olan etkinlikle, çocuklar Viking dekoruyla hazırlanacak olan etkinlik alanında eğlenceli atölyeler ve oyunlarla keyifli anılar biriktirecek.

(İHA)