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Victoria Şelalesi kurudu!

Victoria Şelalesi kurudu!

Dünyanın en ‘heybetli’ şelalelerinden biri olarak coğrafya kitaplarında gösterilen Victoria Şelalesi’nin durumu içler acısı! Şelalenin son 10 ay içerisinde çekilen fotoğrafları ‘küresel ısınma’ gerçeğini ortaya seriyor. 

Afrika’nın Zambiya ve Zimbabve ülkeleri arasında yer alan Victoria Şelalesi’nin önceki gün çekilmiş fotoğrafları küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Reuters haber ajansı şelalenin ocak ayında çekilmiş kareleriyle önceki gün çekilmiş kareleri karşı karşıya getirdi. 17 Ocak 2019’da çekilen fotoğraflarda şelalenin kayalıkların ardından adeta fışkırdığı görülürken, önceki gün çekilen fotoğraflarda ise şelalenin bazı belirli bölgelerinde su akışının olduğu seçilebiliyor. Şelalenin birçok noktasının resmen kuruduğunu gösteren fotoğraflar bölgede tartışma yarattı. 

 İŞTE 4 KAREDE KÜRESEL ISINMA

SU SEVİYESİ %50 DÜŞTÜ 

Yetkililer küresel ısınma ve yaz döneminin aşırı sıcak geçmesi dolayısıyla kuraklığın yaşandığı bölgede su seviyesinin yüzde 50 oranında azaldığını ve bu oranın son 40 yılın en düşük seviyesi olduğunu açıkladı. Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, uluslararası kamuoyu ve devletlerin de küresel ısınmaya karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.


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