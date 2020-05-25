Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:19 | Son Güncelleme:

Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilki olan Forest'in ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı ilk görüntüler paylaşıldı.

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı bildirildi. İran medyası, Venezuela'ya yakıt gönderen İran'a ait 5 petrol tankerinden Forest'in Güney Amerika ülkesi El Palito Rafineri’sinde demirlediği görüntüleri paylaştı. Venezuela’da bulunan İran Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada, 5 petrol tankerinin Venezuela’ya geleceğini açıklamıştı. ABD hem İran’a hem de Venezuela’ya karşı ambargo uyguluyordu.

MADURO BENZİN SIKINTISINA KARŞI İRAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezeula'ya gönderilmişti. Öte yandan, ABD yönetimi Mart ayı sonunda Venezuela'da Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yaptırımları kaldırılabiliriz." ifadesini kullanmıştı.


CHP'ki Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!
Dünyada kriz çıkaracak hamle!
Son 27 yılın en büyüğü... İki ülkeden geldiler
Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
Kuşlar kamyonete yuva yapınca sahibi kullanmama kararı aldı

Kuşlar kamyonete yuva yapınca sahibi kullanmama kararı aldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı'dan yürek burkan mesaj: Melek bahçemden mutlu bayramlar

Yurt genelinde bayram sessizliği hakim! İşte sokak ve caddeler...