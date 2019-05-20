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Venezuela'nın başkentinde bomba imha edildi

Venezuela'nın başkentinde bomba imha edildi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, yol kenarına bırakılan şüpheli bir paket nedeniyle Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) bomba imha ekipleri, Caracas'ın La Castellana semtine giriş çıkışları durdurdu.

Bazı büyükelçilikler ve yabancı misyon temsilciliklerinin de yer aldığı semtteki şüpheli paket, SEBIN ekiplerince kontrollü patlatıldı.

Pakette el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Venezuela'da muhaliflerin 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmasını düzenleyen isimler arasındaki Loepoldo Lopez'in kaçtığı İspanya Büyükelçiliği de La Castellana semtinde bulunuyor.

Ülkede geçen hafta çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) binası da bomba yerleştirildiği gerekçesiyle SEBIN tarafından boşaltılmış, binaya bir gün boyunca giriş yapılamamıştı.

(AA)

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