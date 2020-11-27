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  • Venezuela'dan ABD'yi kızdıracak karar: Petrol şirketi yöneticileri hapse mahkum edildi
27 Kasım 2020 Cuma 09:16 | Son Güncelleme:

Venezuela'dan ABD'yi kızdıracak karar: Petrol şirketi yöneticileri hapse mahkum edildi

Venezuela'dan ABD'yi kızdıracak karar: Petrol şirketi yöneticileri hapse mahkum edildi
AA

Venezuela'da 2017'de gözaltına alınan petrol şirketi Citgo'nun yöneticileri "yolsuzluk" ve "devleti zarara uğratmak" suçlamalarıyla hapse mahkum edildi.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, devlete ait petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun 5 yöneticisine 8 yıl 10 ay, 1 yöneticisine ise 13 yıl hapis cezası verdi.

AA'da yer alan habere göre, Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cardenas ve Jose Pereira, hükümet tarfından 2017'de başkent Caracas'a davet edilerek gözaltına alınmıştı.

5'i Amerikan vatandaşı, 1'i ABD'de kalıcı oturum iznine sahip 6 yönetici, "yolsuzluk" ve "devleti zarar uğratmak" suçlamalarıyla yargılanmıştı.

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