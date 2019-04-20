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  3. Venezuela'da Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırdı

Venezuela'da Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırdı

Venezuela'da Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırdı

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, muhalifleri 1 Mayıs’ta tüm ülkede sokağa çıkmaya çağırdı.

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince desteklenen Guaido, başkent Caracas’ın Chacao semtindeki Bolivar Meydanı’nda düzenlenen mitingde taraftarlarıyla buluştu.

Guaido, “Özgürlük Operasyonu” adını verdiği sivil itaatsizlik ve protesto gösterileri için diğer eyaletlerdeki muhaliflerin hazır olduğunu belirtti.

Tüm ülkedeki taraftarlarını 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya çağıran Guaido, düzenlenecek yürüyüşlerin ülke tarihindeki en büyük eylemler olacağını ileri sürdü.

Guaido ayrıca “Özgürlük Operasyonu” çerçevesinde oluşturulan komitelere kaydedilen aktivistler olan “Özgürlük ve Yardım Komandoları”nın 27 Nisan’da yemin edeceğini duyurdu.

Venezuela’da 1 Mayıs’ta hükümeti desteklemek amacıyla kamu çalışanları ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi mensupları da sokakta olacak.

(AA)

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