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  • Venezuela uyuşturucu dolu ABD uçağını vurarak düşürdü! 'Uçak kullanılamaz hale getirildi'
16 Eylül 2020 Çarşamba 13:06 | Son Güncelleme:

Venezuela uyuşturucu dolu ABD uçağını vurarak düşürdü! 'Uçak kullanılamaz hale getirildi'

Venezuela uyuşturucu dolu ABD uçağını vurarak düşürdü! 'Uçak kullanılamaz hale getirildi'

Venezuela, ABD'ye kayıtlı bir uçağı uyuşturucu dolu olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü duyurdu. Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, “Uçağın kullanılmaz hale getirildiği” ifadesini kullandı.

Venezuela'dan yapılan son dakika açıklamasında uyuşturucu taşıyan bir ABD uçağının güvenlik güçleri tarafından vurularak düşürüldüğü açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre; Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD’ye kayıtlı uyuşturucu dolu olduğu ileri sürülen bir uçağın güvenlik güçleri tarafından vurularak, düşürüldüğünü açıkladı.

Düşürülen uçağa ait enkaz görüntülerini yayınlayan Reverol, büyük miktarda uyuşturucu dolu uçağın Kolombiya’dan Venezuela’nın Zulia eyaletine girdiği sırada vurulduğunu belirtti. Reverol, uçağın Kolombiya’dan yasadışı bir şekilde Venezuela hava sahasına giriş yaparken radar aracılığıyla tespit ettiklerini ifade etti.

"UÇAK KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ"

Uçağın, Machiques de Perija kenti sınırları içinde gizli bir piste yakın bir yerde düşürdüğünü açıklandı. Bakan Reverol olayla ilgili yaptığı açıklamalarda “Uçağın kullanılmaz hale getirildiği” ifadesini kullandı. Venezuela, Kolombiya'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için bölgeyi sıkı denetim altında tutuyor. 

<div><a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</a></div><p><span><a h

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