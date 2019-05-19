Venezuela ordusu: Silahlarımızı aldık bekliyoruz

Maduro, dün Aragua eyaletini ziyaret ederek binlerce asker ve subayla birlikte bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi. Maduro, etrafında askerler ve zırhlı araçlarla birlikte iki kilometre yürüdü.

Venezuela lideri Maduro, daha sonra bazı askerleri başarılarından dolayı ödüllendirdi ve ABD emperyalizmini eleştirdi.

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