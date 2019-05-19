Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Venezuela ordusu: Silahlarımızı aldık bekliyoruz

Venezuela ordusu: Silahlarımızı aldık bekliyoruz

Venezuela ordusu: Silahlarımızı aldık bekliyoruz

Venezuela askerleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığındaki bağlılık yürüyüşü sırasında ABD'yi uyardı.

Maduro, dün Aragua eyaletini ziyaret ederek binlerce asker ve subayla birlikte bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi. Maduro, etrafında askerler ve zırhlı araçlarla birlikte iki kilometre yürüdü.

Venezuela lideri Maduro, daha sonra bazı askerleri başarılarından dolayı ödüllendirdi ve ABD emperyalizmini eleştirdi.

Venezuela ordusundan ABD'ye: KÃ¼Ã§Ã¼k gringo, bekliyoruz

"ELLERİMİZDE SİLAHLARIMIZLA BEKLİYORUZ"

Maduro’nun eleştirisinin ardından askerler, “Sadece savaşanlarındır var olma hakkı. Asla işgal edemezsin benim vatanımı. Dinle küçük gringo, biz hazırız. Bekliyoruz, ellerimizde silahlarımız” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti
İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Ayça Kaya, sahur sofralarında muhakkak bulunmas

Sahursuz Oruç Tutulmamalı | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Alzheimer'a neden olan alışkanlıklar