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  • Venezuela lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
30 Kasım 2020 Pazartesi 11:02 | Son Güncelleme:

Venezuela lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin

Venezuela lideri Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin
DHA

Venezuela lideri Nicolas Maduro, "Venezuela ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı. Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada telefon numarasını paylaştı.

DHA'da yer alan habere göre, Maduro yayınladığı video mesajda "Venezüella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi.

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezuela Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Numarasını paylaşan Maduro daha sonra resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

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