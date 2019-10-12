Venezuela, Guatemala Devlet Başkanı'nın ülkeye girişini engelledi

Giammattei, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'ya girmemize izin vermediler. Çıkış kapısına kadar eşlik ettiler ve bizi dönüş uçağına bindirdiler." ifadelerini kullandı.

Guaido'ya desteğini yinelediği bir paylaşımda daha bulunan Giammattei, kendisini yemin törenine davet etmeyi planladığını ve Venezuela’daki siyasi mahkumların serbest bırakılması, seçim ve demokrasi çağrısında bulunmayı planladığını duyurdu.

Muhalif lider Guaido da Maduro hükümetinin Guatemala liderinin ülkeye girişine izin vermeyerek, "eşi görülmemiş ve gereksiz diplomatik saldırganlık" yaptığını savundu.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetine askeri darbe yapmak üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya'nın büyükelçiliğine sığınmıştı.

Guaido öncülüğündeki muhalefet ile hükümet arasında mayıs ayında Norveç'te başlayan ve Barbados'a taşınan görüşmeler, önce Guaido'nun ABD yaptırımlarını desteklemesi nedeniyle Maduro hükümeti tarafından askıya alınmış, eylül ayında da tamamen sona ermişti. Maduro yönetimi, daha sonra bazı küçük muhalif gruplarla anlaşmaya varmıştı. (AA)