Vatikan'da koronavirüs paniği: Papa'yı koruyan 4 muhafızın testi pozitif çıktı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'i koruyan 4 İsviçreli muhafızın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Papalık Ofisi Holy See Basın Bürosu Müdürü Matteo Bruni, "4 muhafızın semptomları var ve hepsi izole durumda. Şu anda, kendileriyle doğrudan temas halinde olan kişiler arasında gerekli kontroller yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İsviçreli muhafızlar, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla yükümlü 110 kişilik askerden oluşan küçük bir ordudur. Ordu, 22 Temmuz 1506'dan beri aktif olarak Vatikan'da görev yapıyor.