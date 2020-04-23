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  3. Vatikan Büyükelçisi Göktaş: İtalya, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeyi deneyecek

Vatikan Büyükelçisi Göktaş: İtalya, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeyi deneyecek

Vatikan Büyükelçisi Göktaş: İtalya, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeyi deneyecek

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren İtalya'nın, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçeceğini aktardı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya'nın, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçeceğini aktardı. 

Büyükelçi Göktaş, İtalya'da sosyal mesafe zorunluluğunun devam edeceğini belirterek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya, Kovid-19'un felce uğrattığı hayatı 4 Mayıs’tan itibaren normalleştirmeyi deneyecek. Normalleşme ‘eskiye dönüş’ değil elbet. Salgın, hayat tarzımızda köklü değişimlere yol açacak. Sosyal mesafe zorunluluğu, otobüs, metro, tren ve uçakta oturma düzenimizi de değiştirecek."


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