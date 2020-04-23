Vatikan Büyükelçisi Göktaş: İtalya, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeyi deneyecek

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya'nın, 4 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçeceğini aktardı.

Büyükelçi Göktaş, İtalya'da sosyal mesafe zorunluluğunun devam edeceğini belirterek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İtalya, #Kovid19’un felce uğrattığı hayatı 4 Mayıs’tan itibaren normalleştirmeyi deneyecek. Normalleşme ‘eskiye dönüş’ değil elbet.



Salgın, hayat tarzımızda köklü değişimlere yol açacak.



Sosyal mesafe zorunluluğu, otobüs, metro, tren ve uçakta oturma düzenimizi de değiştirecek pic.twitter.com/LcxFNaVHA4