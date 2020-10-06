Vatana ihanetle yargılanacak: Devlet sırlarını Estonya'ya kaçıran Rus asker yakalandı

Rusya’nın federal güvenlik servisi FSB, devlet sırlarını Estonya’ya kaçırmaya çalışan bir Rus askerin yakalandığını açıkladı.

Aksam.com.tr’nin RIA Novosti’den aktardığı habere göre, devlet sırlarını kaçırırken yakalanan askerin Estonya’da yaşayan kardeşinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Devlete ait çok gizli bilgileri toplayarak Estonya özel servisine götürürken yakalanan iki kardeş hakkında vatana ihanet suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve 500 bin Rus rublesine kadar para cezası istemiyle dava açıldı.