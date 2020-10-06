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  • Vatana ihanetle yargılanacak: Devlet sırlarını Estonya'ya kaçıran Rus asker yakalandı
06 Ekim 2020 Salı 10:41 | Son Güncelleme:

Vatana ihanetle yargılanacak: Devlet sırlarını Estonya'ya kaçıran Rus asker yakalandı

Vatana ihanetle yargılanacak: Devlet sırlarını Estonya'ya kaçıran Rus asker yakalandı
AKSAM.COM.TR

Rusya'ya ait devlet sırlarını Estonya özel servisine teslim etmeye çalışan bir Rus askeri yakalandı. Rus federal güvenlik servisi FSB'den yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili iki kişi hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

Rusya’nın federal güvenlik servisi FSB, devlet sırlarını Estonya’ya kaçırmaya çalışan bir Rus askerin yakalandığını açıkladı.

Aksam.com.tr’nin RIA Novosti’den aktardığı habere göre, devlet sırlarını kaçırırken yakalanan askerin Estonya’da yaşayan kardeşinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Devlete ait çok gizli bilgileri toplayarak Estonya özel servisine götürürken yakalanan iki kardeş hakkında vatana ihanet suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve 500 bin Rus rublesine kadar para cezası istemiyle dava açıldı.

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