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  • Vaka ve ölüm sayısında ilk sırada... ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
29 Kasım 2020 Pazar 18:38 | Son Güncelleme:

Vaka ve ölüm sayısında ilk sırada... ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Vaka ve ölüm sayısında ilk sırada... ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 154 bin 105 artarak 13 milyon 612 bin 116'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a çıktı.

AA'nın Worldometers'den aktardığı habere göre, virüsten iyileşenlerin sayısı 8 milyon 42 bini geçerken, toplam test sayısı 191 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 241 bin 934 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 201 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 985 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 473 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 672 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 406 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 290 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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