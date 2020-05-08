Uzmanlara göre salgın krizi ABD başkanlık seçiminde Trump'ın aleyhine işliyor

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Koordinatörü Kadir Üstün ve Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu, virüs salgınının ABD başkanlık seçimlerine etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.



Üstün, Kovid-19'un başkanlık seçimlerinde belirleyici etkiye sahip olacağına dikkat çekerek, "Virüs öncesi tarihinin en iyi ekonomik dönemlerinden birini yaşayan ABD'nin krizle şu ana kadar 33,2 milyon istihdam kaybı yaşaması ve işini kaybeden milyonların hemen işlerine dönmesinin mümkün olmayacağını öngörmek zor değil. İşsizlikle yaşanacak ekonomik sıkıntılar Trump için en büyük handikap olarak öne çıkıyor." diye konuştu.



Trump'ın taban oyunu değiştirmese de bağımsız seçmenlerin Trump'ın performansından memnun olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirten Üstün, delege sistemi dolayısıyla salıncak eyaletlerdeki ekonomik durum ve halkın Trump'ı ne kadar sorumlu tutup tutmadığının en belirleyici etken olacağını kaydetti.



Üstün, özellikle ortabatı eyaletlerinde yaşanan ekonomik kayıp ve işsizliğe işaret ederek, sağlık sigortası olmadığı için zor durumda olan kitlelerin oylarını kazanmanın Trump için kolay olmayacağını dile getirdi.



- "ŞU ANKİ ANKETLER BİDEN'I ÖNDE GÖSTERİYOR"



Demokrat Partinin başkan aday adayı Joe Biden'ın da partinin bütün kanatlarını heyecanlandıramadığını aktaran Üstün, "Ancak 2016 seçimlerinden çıkarılan ders doğrultusunda (eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın da etkisiyle bütün fraksiyonlar bir araya gelmiş görünüyor. Trump olmasın da kim olursa olsun diyen Demokratlar Biden etrafında birleşiyor." ifadelerini kullandı.



Üstün, Demokratların bir önceki ABD başkan adayı Hillary Clinton'ın desteğini almakta zorlandığı ortabatı eyaletlerindeki işçi sınıfı ve daha az eğitimli beyaz kesimlerle Biden'ın arasının daha iyi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Geniş bir koalisyon kurup ortabatı eyaletlerindeki işçi sınıfını yanına alabilirse Biden avantaj sağlayabilir ancak seçime daha 6 ay olduğunu ve birçok dengenin değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Seçim öncesindeki birkaç ay ekonomide istikrarlı biçimde iyiye gidilmesi Trump'ın avantajına olur. Şu anki anketler Biden'ı önde gösteriyor ancak ciddi bir tahminde bulunmak için çok erken."



- "TRUMP SEÇİM STRESİNE GİRDİ"



Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tüysüzoğlu da salgın süreciyle ekonomik göstergelerin sarsılması ve Trump'ın ekonomiyi erkenden açmak istemesine yönelik tepkilerin ABD Başkanının işini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Tüysüzoğlu, "Sağlık sisteminin ciddi bir yetersizlik ve hatta acziyet içerisinde olması ve Başkan'ın birçok valiyle basın önünde söz düellosuna girmesi gibi hususlar da Trump'ın seçim stresine girdiğini gözler önüne sermektedir." dedi.



Yılbaşında Trump'ın rahat kazanacağına ilişkin analizler yapıldığını hatırlatan Tüysüzoğlu, başkanlık seçimlerinin başa baş geçeceği ve hatta Biden'ın bu sürecin kazananı olabileceğine ilişkin analiz ve yorumların arttığına vurgu yaptı.



Tüysüzoğlu, Trump'ın, aşı çalışmalarının erken bir tarihte olumlu sonuç vermesini bir zafer belirtisi olarak değerlendirebileceğini kaydederek, "Adaylık süreci ile ilan edeceği yeni programından çok ülkenin karşı karşıya olduğu krizle ilgilenmek zorunda kalması Trump'ın işini oldukça zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.



- "KONJONKTÜR TRUMP'IN LEHİNE BİR GİDİŞAT ORTAYA KOYMUYOR"



Trump'ın garip açıklamalarının Biden tarafından doğrudan medyaya ve halka yansıtıldığını dile getiren Tüysüzoğlu, Biden'in, kendisini "mantığın sesi" ve ülkeyi yönetebilecek kişi olarak sunma avantajına sahip olduğu yorumunu yaptı.



Tüysüzoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut konjonktürde her iki ismin şanslarını çok yakın görüyorum. Eğer, salgından önce değerlendirme yapmam gerekseydi Trump'ın daha rahat biçimde seçimi kazanabileceğini söyleyebilirdim. Fakat, konjonktür Trump'ın lehine bir gidişat ortaya koymuyor. Süreç ilerledikçe ekonomik yükün artması ve salgının can almaya devam etmesi de yönetimin aleyhine bir sürece işaret ediyor."



Tüysüzoğlu, Biden'in ciddi çaba ortaya koymadan dahi "ehvenişer" görülerek belli kesimlerin oylarını toplayabileceği tahmininde bulunarak, Biden'in en büyük dezavantajının Demokrat seçmenin "parçalı görüntüsü" olduğunu sözlerine ekledi.

