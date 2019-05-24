Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0974
  • 6,837
  • 251.598
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Uzman kılığına giren hırsızlar, 45 milyon euroluk pırlanta çaldı

Uzman kılığına giren hırsızlar, 45 milyon euroluk pırlanta çaldı

Uzman kılığına giren hırsızlar, 45 milyon euroluk pırlanta çaldı

Paris’te bir otel odasında 45 milyon euro değerinde pırlantayı inceleme bahanesiyle çalan uzman kılığındaki 2 kişi, inceledikleri pırlantayı sahtesi ile değiştirip kayıplara karıştı.

Paris’te bir otel odasında 2 dolandırıcı, 45 milyon euro değerinde bir pırlantayı çalmak için uzman kılığına büründü. İnceleme bahanesiyle eline alan ve yerine sahtesini koyan uzman kılığındaki 2 kişi, gerçek pırlanta ile kayıplara karıştı. Paris’in 8’inci bölgesinde Marie-Madeleine Dioubate otelinde gerçekleşen olayda sözde uzmanların 45 milyon euro değerinde olduğuna dair sahibine sertifika verdiği, daha sonra gerçek pırlantayı sahtesi ile değiştirip kayıplara karıştığı öğrenildi.

İsmi açıklanmayan ve eski Gine Cumhurbaşkanı adaylarından olduğu öğrenilen pırlanta sahibinin değişimi daha sonra fark ettiği ve şikayette bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, Paris Polisi Çetelerle Mücadele (BRB) biriminin soruşturma başlattığı ve pırlantanın açıklanandan daha değerli olabileceği öğrenildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur Tulu Bacı ile 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor
Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Denizli´de ilginç bir olay olay yaşanıyor. Adeta bir horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu. Yaklaşık

İlginç Olay! ´Başka Tavuk Bu Şekilde Ötemez´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Zahmeti çok, kazancı bol lezzet: Firik

iOS 13'ün çıkış tarihi belli oldu