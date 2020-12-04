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  • Üzerinde 12 bin 638 elmas taş bulunuyor... Hint tasarımcının yüzüğü dünya rekoru kırdı
04 Aralık 2020 Cuma 20:50 | Son Güncelleme:

Üzerinde 12 bin 638 elmas taş bulunuyor... Hint tasarımcının yüzüğü dünya rekoru kırdı

Üzerinde 12 bin 638 elmas taş bulunuyor... Hint tasarımcının yüzüğü dünya rekoru kırdı
DHA

Hindistan'da bir tasarımcıya ait 12 bin 638 elmas taşlı yüzük dünya rekoru kırdı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 25 yaşındaki Harish Bansal’ın tasarımı olan ağırlığı 165 gramın üzerindeki elmas yüzük Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti. Yıllar boyunca pek çok tasarımdan vazgeçtiğini ifade eden Bansal, 12 bin 638 adet elmasla yapılan yüzük için potansiyel alıcıların teklifini geri çevirdiğini söyledi ve "Bizim için bir gurur meselesi. O paha biçilemez." diye konuştu.

‘Marigold – Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan tasarımdan önce dünya rekorunun yine Hindistan’da bulunan 7 bin 801 elmaslı bir yüzüğe ait olduğu belirtildi.

<h3><span>Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç konuyu şöyle değerlendirdi:</span></h3><p>Barış Y

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