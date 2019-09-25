Uzaylılar var mı? İşte araştırmanın sonucu...

ABD’deki California Berkeley Üniversitesi’ndeki araştırmacıların önderlik ettiği ekip şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Söz konusu araştırmanın sonuçları pek çok kişi için hayal kırıklığı yaratabilir. Zira araştırmada ‘uzaylı’lara dair hiçbir iz bulunamadı. Çalışmanın başyazarı Danny Price, “Ben kesinlikle umudumu kaybetmiyorum” diyor. Gezegen bilimci ve NASA’nın ‘New Horizons’ misyonunda görev alan Alan Stern dünyadışı bir medeniyetle neden hâlâ iletişim kuramadığımıza dair yeni bir teori ortaya atmıştı.

SUALTI OKYANUSLARI

American Astronomical Society’nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, dünya dışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabileceklerini iddia etmişti.