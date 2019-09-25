Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7065
  • 6,2783
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Uzaylılar var mı? İşte araştırmanın sonucu...

Uzaylılar var mı? İşte araştırmanın sonucu...

Uzaylılar var mı" İşte araştırmanın sonucu...

Uzayda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı radyo taramasının sonuçlarına göre taranan bölgede hiçbir “uzaylı” izine rastlanmadı.

ABD’deki California Berkeley Üniversitesi’ndeki araştırmacıların önderlik ettiği ekip şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Söz konusu araştırmanın sonuçları pek çok kişi için hayal kırıklığı yaratabilir. Zira araştırmada ‘uzaylı’lara dair hiçbir iz bulunamadı. Çalışmanın başyazarı Danny Price, “Ben kesinlikle umudumu kaybetmiyorum” diyor. Gezegen bilimci ve NASA’nın ‘New Horizons’ misyonunda görev alan Alan Stern dünyadışı bir medeniyetle neden hâlâ iletişim kuramadığımıza dair yeni bir teori ortaya atmıştı. 

SUALTI OKYANUSLARI

American Astronomical Society’nin düzenlediği konferansta bir açıklama yapan Stern, dünya dışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabileceklerini iddia etmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yıldız meraklandırdı: 'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Kendisiyle tanışmak isteyen hasta hayranını geri mi çevirdi?
Büyük aşk sona mı erdi?
Boşanma sonrası ilk görüntü
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
<p>Hayatını eğitime adayan Balıkesirli Ömer Ünal, 86 yaşında ikinci üniversiteden mezun oldu. Yaşadı

86 Yaşında İkinci Üniversiteden Mezun Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Su alan yangın söndürme uçağını düştü zannettiler

TSK ve ABD askerlerinin ikinci kara devriyesi başladı