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  3. Uzayda işlenen ilk suç: Banka hesabına girdi 

Uzayda işlenen ilk suç: Banka hesabına girdi 

Uzayda işlenen ilk suç: Banka hesabına girdi 

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’nda boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor. Astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına girdiğini kabul etti. Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtti. NASA Teftiş Kurulu inceleme başlattı. 

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