Uzayda işlenen ilk suç: Banka hesabına girdi 

Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor. Astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına girdiğini kabul etti. Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtti. NASA Teftiş Kurulu inceleme başlattı.