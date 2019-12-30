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Uzayda en uzun süre kalan kadın

Uzayda en uzun süre kalan kadın

Astronot Christina Koch, bir kadının gerçekleştirdiği en uzun uzay uçuşuyla tarih yazdı.

NASA astronotu Koch, uzayda geçirdiği 289 günle Peggy Whitson’ın rekoru kırdı. Whitson, 288 günün ardından Dünya’ya dönmüştü. Koch ve astronot Jessica Meir, ekimde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) tamamı kadınlardan oluşan ekibin ilk uzay yürüyüşünü de yapmıştı. Koch’un, geri dönene kadar, 6 uzay yürüyüşüne katılması ve uzay istasyonunda çok önemli araştırmalara imza atması bekleniyor.


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